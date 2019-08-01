КПВВ "Гнутово" возобновил работу после пожара

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КПВВ "Гнутово", который вчера был закрыт из-за пожара и взрывоопасной ситуации, сегодня открылся и работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

"Вчера в связи с взрывоопасной ситуацией приостанавливалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово". Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу своевременно и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за горевшей травы и детонации неразорванных боеприпасов.