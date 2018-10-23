Краматорску отключили отопление из-за отсутствия газа - горсовет

В Краматорске из-за отсутствия газа приостановили отопление жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
"Теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей Краматорска-за отсутствия газа", - говорится в сообщении.
В горсовете сообщили, что отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября. 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.
Однако поставщикам тепла пришлось приостановить процесс в связи с "запретом использования голубого топлива".
В горсовете Краматорска говорят, что такая ситуация сложилась во многих городах страны.
Ранее председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила, что спустя месяц после повышения правительством цены на газ для населения могут быть установлены новые тарифы на отопление.