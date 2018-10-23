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23.10.2018, 21:22

Краматорску отключили отопление из-за отсутствия газа - горсовет

Краматорску отключили отопление из-за отсутствия газа - горсовет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября, однако сейчас подача тепла приостановлена

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В Краматорске из-за отсутствия газа приостановили отопление жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

"Теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей Краматорска-за отсутствия газа", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что отопительный сезон в Краматорске был начат 16 октября. 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.

Однако поставщикам тепла пришлось приостановить процесс в связи с "запретом использования голубого топлива".

В горсовете Краматорска говорят, что такая ситуация сложилась во многих городах страны.

Ранее председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила, что спустя месяц после повышения правительством цены на газ для населения могут быть установлены новые тарифы на отопление.

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Теги: краматорск, газ, тепло, отопление
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