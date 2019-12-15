Крупнейшую за год контрабанду янтаря изъяли на границе с Польшей

Фото - пресс-служба Straz Graniczna RP

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали двух украинцев, которые пытались пронести самую большую за год партию контрабандного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

У украинцев конфисковали 103 кг янтаря, стоимостью примерно 50 000 евро, а также изъяли 4000 пачек сигарет на 13 000 евро. Задержанных передали украинским пограничникам.

В Польше отметили, что это самая крупная конфискованная партия янтаря за год.

Читайте также: Миллиардные схемы. Как Слуга Народа собирается легализировать добычу янтаря в Украине