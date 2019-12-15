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Крупнейшую за год контрабанду янтаря изъяли на границе с Польшей

Крупнейшую за год контрабанду янтаря изъяли на границе с Польшей - Фото
Фото - пресс-служба Straz Graniczna RP
15.12.2019, 07:23

Двое украинцев хотели переправить в Польшу более 100 кг янтаря на 50 000 евро

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали двух украинцев, которые пытались пронести самую большую за год партию контрабандного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши. 

У украинцев конфисковали 103 кг янтаря, стоимостью примерно 50 000 евро, а также изъяли 4000 пачек сигарет на 13 000 евро. Задержанных передали украинским пограничникам. 

В Польше отметили, что это самая крупная конфискованная партия янтаря за год.

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польша контрабанда янтарь
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