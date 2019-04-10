Масштабное ДТП в Днепре: повреждены 12 авто - фото

Фото: пресс-служба полиции

В Днепре около 9 утра на проспекте О. Поля произошло масштабное ДТП при участии КРАЗа с прицепом и 12 других автомобилей, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Грузовик, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с 12 авто, среди которых один автобус и один микроавтобус.

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Водитель автомобиля Skoda госпитализирована, предварительный диагноз – сотрясение головного мозга.

Движение на проспекте осложнено из-за ДТП.

30 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту.