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26.12.2018, 06:49

Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 машин: видео

Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 машин: видео - Фото
Фото: Нацполиция

С снежном плену по всей стране оказались десятки машин

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Вечером 25 декабря на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

Грузовики перекрыли движение транспорту и в первую очередь - снегоуборочной технике. Всю полицию Полтавской области подняли по тревоге. С воинской части для освобождения проезда направили БРТ. 

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На ряд областей во вторник, 25 декабря, обрушился циклон - снегопад со шквальным ветром. Проблемы с передвижением транспорта возникли также в Сумской области, в Николаевской области из-за снежных заметов оказалась заблокирована трасса М-13 и на дороге остановились 40 грузовиков и 15 легковых авто. 

25 декабря на Харьков обрушился мощный снегопад. Из-за снега частично остановился общественный транспорт.

Фото: Сергей Князев/Twitter

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Теги: полиция, транспорт, снег, фото, видео, дорога, застряли
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