Между Черкасской и Полтавской областями застряли 200 машин: видео

Фото: Нацполиция

Вечером 25 декабря на границе между Черкасской и Полтавской областями в снеговых заметах застряли около 200 машин. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Грузовики перекрыли движение транспорту и в первую очередь - снегоуборочной технике. Всю полицию Полтавской области подняли по тревоге. С воинской части для освобождения проезда направили БРТ.

Реклама

На межі Черкаської та Полтавської обл. у снігових заметах загрузло близько 200 машин.Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту і снігоприбиральна техніка невзмозі підійти. З військової частини направили БТР для звільнення шляху. Працюємо. pic.twitter.com/O240is7Rbe — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 25 грудня 2018 р.



На ряд областей во вторник, 25 декабря, обрушился циклон - снегопад со шквальным ветром. Проблемы с передвижением транспорта возникли также в Сумской области, в Николаевской области из-за снежных заметов оказалась заблокирована трасса М-13 и на дороге остановились 40 грузовиков и 15 легковых авто.

25 декабря на Харьков обрушился мощный снегопад. Из-за снега частично остановился общественный транспорт.

Фото: Сергей Князев/Twitter