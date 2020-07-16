Между президентом Roshen и велосипедистами произошел конфликт: версии сторон

Велосипедисты обвинили Вячеслава Москалевского в том, что он якобы сбил двух людей. Тот говорит, что переехал только велосипеды

Сегодня на Обуховском шоссе случился конфликт между спортсменами-велосипедистами и президентом корпорации Roshen Вячеславом Москалевским. Велосипедисты обвинили Москалевского в том, что он якобы сбил двух людей. Руководитель Roshen говорит, что переехал лишь велосипеды, и что сожалеет о конфликте.

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В аккаунте компании echelon, которая занимается организацией велосипедных тренировок, появилась запись о том, что на Обуховском шоссе колонну велосипедистов подрезал водитель на Audi Q7, якобы задев зеркалом инструктора.

В посте говорится, что этот автомобиль "делает такие "выкрутасы" уже не в первый раз". Поэтому спортсмены догнали авто на светофоре у ТЦ Мануфактура и решили выяснить, "все ли нормально с водителем".

По версии велосипедистов, двое из них встали перед капотом автомобиля, чтобы заблокировать ему движение до прибытия полиции.

"Но водителя это не остановило отнюдь!! Он увидел зеленый свет и решил переехать двух человек, протянув пару метров по асфальту, и скрыться с места ДТП. Каким-то чудом, ребята остались живы и не искалечены, весь удар на на себя приняли велосипеды, которые полностью разрушены", - говорится в посте.

При этом велосипедисты вызвали скорую помощь, которая, по их словам, госпитализировала одного из инструкторов. "К счастью серьезных травм, которые бы угрожали жизни нет... Полиция оформила ДТП. Убытки и ушибы зафиксированы", - говорится в сообщении.

Вячеслав Москалевский в комментарии корреспонденту LIGA.net опроверг эту версию событий.

Он ничего не сказал об инциденте с "подрезанием", начав с событий на светофоре, когда, по его словам, "агрессивная команда" била по его машине, после чего бросила два велосипеда перед колесами. "Я не стал ждать, пока авто разнесут вдребезги, а проехал через них", - сказал Москалевский. Людей на велосипедах не было, утверждает он. Также он не объяснил, почему велосипедисты стали вести себя агрессивно.

Москалевский признает свою неправоту в этом конкретном эпизоде. "Действительно здесь был не прав... Я на самом деле готов причиненный ущерб велосипедам возместить в полном объеме", - сказал он.

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При этом водитель пожаловался на то, что велосипедисты на трассе между Подгорцами и Киевом якобы нарушают правила дорожного движения. "Они движутся в несколько рядов и перекрывают не менее одной полосы..." - утверждает Москалевский. Он не уточнил, нарушали ли велосипедисты и в этот раз.

"Надеюсь, что этот инцидент, несмотря на публичность, которая появилась, поможет решить проблему, которая долгое время существует на этом участке дороги", - добавил президент Roshen.

При этом на сайте полиции Киевской области ни о каких подобных ДТП не сообщается. В пресс-службе полиции на звонок корреспондента LIGA.net не ответили.

Вадим Ребрина , Мария Бровинская

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