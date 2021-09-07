Полиция: Мэр Вознесенска стал участником ДТП с пассажирским автобусом – фото

Сегодня, 7 сентября, в Вознесенске произошло ДТП с участием мэра города – автомобиль Евгения Величко столкнулся с автобусом. Об этом сообщает в Facebook полиция Николаевской области.

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В Вознесенске на пересечении улиц Берегового и Черняховского произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и пассажирского автобуса.

По информации полиции, в результате ДТП получил травмы водитель Volkswagen – 32-летний мэр Вознесенска Евгений Величко. Водитель автобуса не пострадал.

Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

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Наталия Медведева

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