Метинвест: Нет пожара на меткомбинате Азовсталь

Иллюстративное фото: azovstal.metinvestholding.com

Зарево в небе над меткомбинатом Азовсталь, который входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, - это следствие обычного слива шлака, а не пожар. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе группы Метинвест в Мариуполе.

"17 марта 2019 года с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате Азовсталь проводилось ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака. Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду", - отметили в пресс-службе.

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По данным пресс-службы, сегодня, с 18:00 до 19:00 проводился слив на трех участках.

"Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет", - подчеркнули в пресс-службе.

17 марта 2019 года СМИ сообщали, что произошел пожар на территории меткомбината Азовсталь.