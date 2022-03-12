Минометчики ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники

Украинские военные в очередной раз точными выстрелами уничтожили технику российских войск. Об этом сообщает пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского.

"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады красноречиво доказывают свой клас меткой стрельбой. Вот как была уничтожена дежурная колонна вражеской техники", – подписали видео в бригаде.

Юрий Смирнов

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