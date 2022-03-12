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Минометчики ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 11:48
Минометчики ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники - Фото
Фото - 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Украинские военные в очередной раз точными выстрелами уничтожили технику российских войск. Об этом сообщает пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского.

"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады красноречиво доказывают свой клас меткой стрельбой. Вот как была уничтожена дежурная колонна вражеской техники", – подписали видео в бригаде.

Юрий Смирнов
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ВСУ война миномет
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