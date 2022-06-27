МВД рассказало, как списать поврежденные или потерянные во время войны авто — инструкция
Владельцы сгоревших, поврежденных или оставленных на временно оккупированной территории авто, могут списать их. Для этого необходимо заказать услугу выбраковки транспортного средства в ближайшем сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД).
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В МВД объяснили, что на сегодня "многие граждане столкнулись с ситуацией, когда в результате действий России авто было либо повреждено, либо потеряно". В Министерстве призывают "искать выход из таких ситуаций" в сервисном центре МВД.
Для проведения процедуры необходимо подготовить:
- паспорт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).
Услуга предоставляется бесплатно.
Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 9 июня, в результате войны украинцы потеряли почти 105 000 легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет $968 млн. Это без учета количества и стоимости не зарегистрированных в Украине авто, поэтому фактическая сумма убытков может быть выше.
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