UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД рассказало, как списать поврежденные или потерянные во время войны авто — инструкция

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 14:42
МВД рассказало, как списать поврежденные или потерянные во время войны авто — инструкция - Фото
Сгоревшая машина (Фото – ЕРА)

Владельцы сгоревших, поврежденных или оставленных на временно оккупированной территории авто, могут списать их. Для этого необходимо заказать услугу выбраковки транспортного средства в ближайшем сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МВД объяснили, что на сегодня "многие граждане столкнулись с ситуацией, когда в результате действий России авто было либо повреждено, либо потеряно". В Министерстве призывают "искать выход из таких ситуаций" в сервисном центре МВД.

Для проведения процедуры необходимо подготовить:
- паспорт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).

Услуга предоставляется бесплатно.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 9 июня, в результате войны украинцы потеряли почти 105 000 легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет $968 млн. Это без учета количества и стоимости не зарегистрированных в Украине авто, поэтому фактическая сумма убытков может быть выше.

Читайте также: Списание кредитов за уничтоженное имущество. Законопроект уже в Раде

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авто мвд Киевская школа економики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 