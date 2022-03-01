МВД: В Овруче в плен попал наемник ЧВК Вагнера – видео
01.03.2022, 09:47
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В Овруче Житомирской области попал в плен наемник российской ЧВК Вагнера, воевавший в Сирии. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, в Сирии пленный якобы получал $60 в день. В целом, за работу в Сирии он заработал около $800, следует из его показаний.
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