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МВД: В Овруче в плен попал наемник ЧВК Вагнера – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 09:47
МВД: В Овруче в плен попал наемник ЧВК Вагнера – видео - Фото
Фото - скриншот

В Овруче Житомирской области попал в плен наемник российской ЧВК Вагнера, воевавший в Сирии. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в Сирии пленный якобы получал $60 в день. В целом, за работу в Сирии он заработал около $800, следует из его показаний.

Юрий Смирнов
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