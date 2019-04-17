Мы четко понимаем цену за силовую деоккупацию Донбасса - Наев

Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Если бы существовали гарантии невмешательства страны-оккупанта РФ, украинская армия после принятия решения о силовом освобождении Донбасса должна была бы провести "очень и очень скоротечную" операцию. Об этом заявил командующий войсками в зоне боевых действий Сергей Наев, пишет Би-би-си Украина.

"Мы рассматриваем различные варианты военных действий, поэтому, конечно, есть и такие замыслы", - сказал он.

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При этом Наев отказался комментировать вопрос о потенциальных потерях при силовом решении.

"Это закрытая информация. Но мы четко понимаем, какую цену придется заплатить", - подчеркнул он.