На базе "Азова" умер боец: в полку говорят – от болезни

Фото: azov.org.ua

На базе полка Нацгвардии "Азов" умер 39-летний боец Денис Цокур (Дартс). В пресс-службе полка говорят, что военный скончался 15 сентября во время занятий спортом.

"Жизнь азовца оборвалась от болезни во время занятия спортом на базе подразделения", - сказано в сообщении.

В полку рассказали, что Цокур служил в "Азове" с осени 2016 года. Побратимы говорят, он был добросовестным, честным и надежным бойцом, на войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин.

У азовца осталась жена и маленькая дочь.

По словам бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса, небоевые потери в ВСУ в 2014-2018 гг составили почти 900 военных.