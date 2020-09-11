На ЧАЭС начали испытания хранилища радиоактивных отходов – фото

В течение следующих 10 лет в зоне отчуждения будут законсервированы более 21 000 тепловыделяющих сборок

На Чернобыльской атомной электростанции начались испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Об этом сообщает пресс-служба станции.

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Утром 10 сентября со старого хранилища в вагоне-контейнере вывезли первую партию из девяти отработанных топливных сборок. В дальнейшем они будут переупакованы, высушены и загерметизированы в специальном бетонном пенале. Там они будут храниться в течение 100 лет.

На станции отмечают, что это первые подобные операции в Украине. В течение следующих 10 лет в зоне отчуждения будут законсервированы более 21 000 тепловыделяющих сборок.

ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Его строительство длилось 20 лет. 7 сентября Государственная инспекция ядерного регулирования разрешила

Станислав Стороженко

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