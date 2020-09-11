UA

На ЧАЭС начали испытания хранилища радиоактивных отходов – фото

11.09.2020, 14:47
На ЧАЭС начали испытания хранилища радиоактивных отходов – фото - Фото
Фото: пресс-служба ЧАЭС

В течение следующих 10 лет в зоне отчуждения будут законсервированы более 21 000 тепловыделяющих сборок

На Чернобыльской атомной электростанции начались испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Об этом сообщает пресс-служба станции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром 10 сентября со старого хранилища в вагоне-контейнере вывезли первую партию из девяти отработанных топливных сборок. В дальнейшем они будут переупакованы, высушены и загерметизированы в специальном бетонном пенале. Там они будут храниться в течение 100 лет. 

На станции отмечают, что это первые подобные операции в Украине. В течение следующих 10 лет в зоне отчуждения будут законсервированы более 21 000 тепловыделяющих сборок. 

  • 7 сентября Государственная инспекция ядерного регулирования разрешила ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). Его строительство длилось 20 лет. 
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
чаэс чернобыль ХОЯТ ГИЯР

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор
 