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На Донбассе погиб военный

На Донбассе погиб военный - Фото
всу, оос, ато, война, донбасс
17.11.2019, 12:07

16 ноября гибридная армия России провела 15 обстрелов

Вчера, 16 ноября, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. 

Гибридная армия России провела 15 обстрелов позиций украинских военных.

Боевики вели огонь по подразделениям объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в том числе из крупнокалиберных пулеметов. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов. В результате обстрелов погиб один военнослужащий объединенных сил.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

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