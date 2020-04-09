На Донбассе в ходе боя с оккупантами погиб военный

Сегодня, 9 апреля, в ходе боя с российско-оккупационными войсками, в зоне операции объединенных сил погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Боевики нарушили режим прекращения огня, обстреляв защитников Луганской области из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.
ВСУ ответным огнем подавили активность противника.
Командование ООС выражает глубокое и искреннее сочувствие родным и близким погибшего. Такие преступления не останутся без адекватного ответа, подчеркнули в штабе ООС.