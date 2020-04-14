На Донбассе во время учений взорвался миномет: погиб военный, восемь - ранены

Фото: gp.gov.ua

Сегодня во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался миномет. В результате погиб один военнослужащий-контрактник, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"По данным следствия, 14 апреля 2020 во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи управления ГБР в Краматорске начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 414 (Нарушение правил обращения с оружием) УК.

12 апреля на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб военнослужащий.