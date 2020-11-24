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На харьковском заводе с рабочих вымогали взятки за ордера на жилье в общежитии – СБУ

24.11.2020, 16:46
На харьковском заводе с рабочих вымогали взятки за ордера на жилье в общежитии – СБУ - Фото
Фото: facebook.com/VladislavAbdula

СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе. В ведомстве говорят, что должностные лица предприятия вымогали у работников взятки за ордера на жилплощадь в заводском общежитии. Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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По информации спецслужбы, должностные лица завода организовали механизм вымогательства и получения с работников предприятия денег за выдачу ордеров на жилплощадь в общежитиях предприятия. Это жилье в текущем году планировалось передать на баланс Харьковского горсовета, что позволило бы работникам его приватизировать.

В СБУ задокументировали, что за каждый ордер чиновники требовали от $3000 до $5000, несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет. В случае отказа платить взятку людей переселяли в другие, худшие, помещения, сообщили в СБУ.

По предварительным оценкам ведомства, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

В пресс-службе ХТЗ подтвердили, что в здании заводоуправления правоохранители проводят следственные действия в отношении двух сотрудников предприятия по факту возможного злоупотребления ими служебными полномочиями в личных корыстных интересах.

"Общежитие, о котором идет речь, готовилось к передаче на баланс города, в связи с этим ранее проводилась его инвентаризация и готовилась соответствующая документация", – сообщили на предприятии.

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Вадим Ребрина
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