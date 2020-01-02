На полигоне Широкий лан загорелись палатки, военный получил ожоги

На полигоне Широкий лан 31 декабря загорелись палатки, в результате пожара один военный получил ожоги. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Около 5:30 на территории палаточного городка загорелась палатка, из-за ветра огонь перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.
По факту проводится служебное расследование.
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