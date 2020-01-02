На полигоне Широкий лан загорелись палатки, военный получил ожоги

Фото: Facebook

На полигоне Широкий лан 31 декабря загорелись палатки, в результате пожара один военный получил ожоги. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

Около 5:30 на территории палаточного городка загорелась палатка, из-за ветра огонь перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По факту проводится служебное расследование.

В 2018 году Петр Порошенко сообщил, что до конца года на территории полигона Широкий лан откроют военный городок нового образца, комплекс будет включать 11 казарм, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, базу отдыха, а также кафе, почту и магазины.

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