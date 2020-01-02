Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На полигоне Широкий лан загорелись палатки, военный получил ожоги

На полигоне Широкий лан загорелись палатки, военный получил ожоги - Фото
Фото: Facebook
02.01.2020, 13:43

Полностью сгорели три палатки

На полигоне Широкий лан 31 декабря загорелись палатки, в результате пожара один военный получил ожоги. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

Около 5:30 на территории палаточного городка загорелась палатка, из-за ветра огонь перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное. 

По факту проводится служебное расследование.

  • В 2018 году Петр Порошенко сообщил, что до конца года на территории полигона Широкий лан откроют военный городок нового образца, комплекс будет включать 11 казарм, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, базу отдыха, а также кафе, почту и магазины.

Читайте также: На полигоне Широкий Лан погиб старшина ВСУ

Напишите нам
пожар широкий лан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 