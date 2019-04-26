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26.04.2019, 11:06

На шахте под Алчевском взрыв, оккупанты зовут МЧС РФ - омбудсмен

На шахте под Алчевском взрыв, оккупанты зовут МЧС РФ - омбудсмен - Фото
Иллюстративное фото: Andrew Butko / Wikipedia

По данным представителя уполномоченного Рады по правам человека в Донбассе, 14 шахтеров остаются заблокированы в горной выработке и связи с ними нет

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Вчера, 25 апреля, на шахте Схід-Карбон на временно оккупированной части Луганской области произошел мощный взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана. Об этом со ссылкой на свои источники пишет в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

На момент аварии в шахте находились 20 человек. Трое шахтеров вышли на поверхность, тела еще троих достали спасатели.

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Судьба остальных работников предприятия неизвестна.

"Также мне сообщили, что на протяжении 25.04 были еще два менее сильных взрыва, что не дало местным горноспасателям справится с аварией и НВФ ЛНР вынуждено было обратиться за помощью к МЧС РФ. Информацию по данной трагедии НВФ ЛНР сделало закрытой", - пишет Лисянский.

Инцидент произошел в поселке Юрьевка Лутугинского района:

Шахта попадает под II категорию метанообильности шахт (5—10 мп³/т), но по геолого-экономической оценке #64039 тамошняя метаноносность пластов составляет 10—20 м³/т, а верхняя граница метановой зоны проходит на глубине 160 м. Глубина разработки велась гораздо ниже 160 м, отметил Лисянский.

На шахте добывали уголь марки К (коксующийся) и ОС (отощенно-спекающийся), его поставляли на металлургические комбинаты в Алчевск и Енакиево.

НВФ - незаконное вооруженное формирования. Де-факто оккупационная администрация РФ на захваченной украинской территории.

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Теги: шахта, луганская область, шахтер, Юрьевка, СХІД-КАРБОН
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