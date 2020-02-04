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На взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина - ГБР

На взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина - ГБР - Фото
Фото: dbr.gov.ua
04.02.2020, 20:49

По предварительной информации бюро, чиновник требовал от предпринимателя 2,5 млн грн "отката"

Сотрудники Госбюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 млн грн. "Откат", по данным ГБР, предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Сотрудник Кабмина задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн, сообщают в ГБР.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

29 января детективы НАБУ задержали трех человек при попытке дать взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. За годовое "вознаграждение" в $5 млн в год злоумышленники предлагали главе ФГИУ назначить своего человека на должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ).

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