На юге Одесской области ощутили землетрясение

Карта: allatra.tv

Вчера, 9 января, на жители юга Одесской области ощутили подземные толчки, эпицентр которых был в Румынии. Об этом сообщает Южный курьер.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в сейсмической зоне гор Вранча на глубине 129 км. Толчки меньшей силы зафиксировали в близлежащих регионах.

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Слабые отголоски землетрясения дошли до юга Молдовы и Одесской области. Толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени и Измаиле.

Сейсмологи Румынии и Молдовы не исключают вероятность более сильных землетрясений.

С 2008 года в Одессе строят здания с повышенными с 7 до 8 баллов сейсмическим нормам устойчивости.

В ночь на 28 октября 2018 года в Одесской области также зафиксировали незначительные колебания в связи с землетрясением в Румынии.