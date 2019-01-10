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10.01.2019, 09:28

На юге Одесской области ощутили землетрясение

На юге Одесской области ощутили землетрясение - Фото
Карта: allatra.tv

До южных населенных пунктов Одесской области дошли подземные толчки от землетрясения, которое произошло в Румынии

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Вчера, 9 января, на жители юга Одесской области ощутили подземные толчки, эпицентр которых был в Румынии. Об этом сообщает Южный курьер

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в сейсмической зоне гор Вранча на глубине 129 км. Толчки меньшей силы зафиксировали в близлежащих регионах. 

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Слабые отголоски землетрясения дошли до юга Молдовы и Одесской области. Толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени и Измаиле. 

Сейсмологи Румынии и Молдовы не исключают вероятность более сильных землетрясений. 

С 2008 года в Одессе строят здания с повышенными с 7 до 8 баллов сейсмическим нормам устойчивости.

В ночь на 28 октября 2018 года в Одесской области также зафиксировали незначительные колебания в связи с землетрясением в Румынии. 

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Теги: землетрясение, Румыния, одесская область, подземные толчки
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