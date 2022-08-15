НАБУ сообщило подозрение экс-прокурору: инкриминируют кражу 8 кг золота во время обыска
Национальное антикоррупционное бюро сообщило подозрение бывшему прокурору одной из местных прокуратур Киева. Следствие считает, что он в 2019 году присвоил 8 кг золота, изъятого во время обыска, сообщили в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре.
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По данным следствия, в 2019 году прокурор провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн. Для этого подделал служебные документы, указав, что имущество принадлежит другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.
Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.
Бывшему прокурору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
Имя подозреваемого НАБУ не сообщает.
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