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НАБУ сообщило подозрение экс-прокурору: инкриминируют кражу 8 кг золота во время обыска

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 17:09
НАБУ сообщило подозрение экс-прокурору: инкриминируют кражу 8 кг золота во время обыска - Фото
Фото: pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро сообщило подозрение бывшему прокурору одной из местных прокуратур Киева. Следствие считает, что он в 2019 году присвоил 8 кг золота, изъятого во время обыска, сообщили в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре.

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По данным следствия, в 2019 году прокурор провел обыск в банковском индивидуальном сейфе и незаконно завладел 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн. Для этого подделал служебные документы, указав, что имущество принадлежит другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению родственников потерпевшего – владельца слитков.

Бывшему прокурору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Имя подозреваемого НАБУ не сообщает.

Андрей Водяный
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киев набу золото прокуратура
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