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Над Черкащиной сбили ракету оккупантов – полиция

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 12:43

В небе над Черкащиной сбили вражескую ракету, сообщили в полиции Черкасской области.

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Отмечается, что обломки ракеты повредили линию электропередач, произошло возгорание травы. Работники ГСЧС локализовали возгорание, энергетики уже работают над устранением повреждений.

Потерпевших нет. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Лев Шевченко
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