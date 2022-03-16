Над Черкащиной сбили ракету оккупантов – полиция
16.03.2022, 12:43
В небе над Черкащиной сбили вражескую ракету, сообщили в полиции Черкасской области.
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Отмечается, что обломки ракеты повредили линию электропередач, произошло возгорание травы. Работники ГСЧС локализовали возгорание, энергетики уже работают над устранением повреждений.
Потерпевших нет. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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