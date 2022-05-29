Над Гималаями пропал частный пассажирский самолет с 22 людьми на борту
29.05.2022, 13:51
Пропавший Twin Otter компании Tara Air (Фото - Twitter / Anand Raj Kedel)
Над Гималаями пропал частный пассажирский самолет, на борту которого находились 22 человека. Об этом сообщает глобальный канал авиационных новостей FL360aero, ссылаясь на пресс-релиз управления гражданской авиации Непала.
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Самолет 9N-AET Twin Otter частной авиакомпании Tara Air вылетел из города Покхара и через некоторое время пропал с радаров. На его борту находились три члена экипажа, двенадцать граждан Непала, четыре гражданина Индии и три гражданина Японии.
Высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел сообщил агентству Anadolu, что идет поисково-спасательная операция.
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