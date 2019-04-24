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24.04.2019, 09:55

Нацполиция изъяла у наркоторговцев 300 кг героина

Нацполиция изъяла у наркоторговцев 300 кг героина - Фото
Фото: Pixabay

В ночь на сегодня Нацполиция задержала в Киеве иностранцев, занимавшихся наркоторговлей

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Национальная полиция Киева в ночь на сегодня, 24 апреля, задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, изъято более 300 кг героина. Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции в столице нашего государства задержали иностранных граждан, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.

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Аброськин добавил, что во время операции изъяли более 300 кг героина.

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Теги: наркотики, героин, Нацполиция
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