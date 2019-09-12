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Не захотела встречаться. Поляк застрелил 26-летнюю украинку: фото

Не захотела встречаться. Поляк застрелил 26-летнюю украинку: фото - Фото
Фото: fakt.pl
12.09.2019, 13:40

Полиция в Германии при задержании застрелила мужчину

Гражданин Польши застрелил 26-летнюю украинку в городе Гожув-Велькопольский. Об этом сообщает Fakt24.pl.

Местный 26-летний житель застрелил девушку после того, как она сказала ему, что не хочет с ним встречаться. Убийство произошло в прачечной, где она работала.

Фото: fakt.pl

По данным издания, позже мужчина бежал в Германию, а недалеко от Берлина его автомобиль остановила полиция. Он вышел из машины и направил оружие на полицию, после чего полицейские открыли огонь на поражение. В результате он от полученных ранений скончался на месте.

  • 6 сентября сообщалось, что украинские и польские полицейские разыскивали подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней жительницы Львовской области.
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Германия польша убийство украинка
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