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27.12.2018, 08:08

Непогода в Украине: открыли проезд по дорогам госзначения

Непогода в Украине: открыли проезд по дорогам госзначения - Фото
Фото: Укравтодор

Въезд в Полтавскую область открыли для проезда всех видов транспорта, кроме транзитного

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Проезд по дорогам государственного значения по состоянию на 07:00 четверга, 27 декабря, обеспечен. Об этом сообщили в Укравтодоре

Сняты ограничения на дороге М-03 в пределах Полтавской области и на дороге Н-08. 

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На отдельных участках дорог еще ночью действовали запреты на проезд грузовиков, но сейчас их сняли. 

В Полтавскую область по-прежнему запрещено въезжать транзитному транспорту. Сняли ограничения на передвижения в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. 

Из-за того, что погода стабилизировалась и на большей территории плюсовая температура, дорожное покрытие в основном мокрое, местами заснеженное. 

С 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта

Утром 26 декабря из-за сильных снегопадов ограничено движение также в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

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Теги: укравтодор, дороги, погода, снег, проезд, Полтавская область
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