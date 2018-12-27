Непогода в Украине: открыли проезд по дорогам госзначения

Проезд по дорогам государственного значения по состоянию на 07:00 четверга, 27 декабря, обеспечен. Об этом сообщили в Укравтодоре.
Сняты ограничения на дороге М-03 в пределах Полтавской области и на дороге Н-08.
На отдельных участках дорог еще ночью действовали запреты на проезд грузовиков, но сейчас их сняли.
В Полтавскую область по-прежнему запрещено въезжать транзитному транспорту. Сняли ограничения на передвижения в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Из-за того, что погода стабилизировалась и на большей территории плюсовая температура, дорожное покрытие в основном мокрое, местами заснеженное.
С 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта.
Утром 26 декабря из-за сильных снегопадов ограничено движение также в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.