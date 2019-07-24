Неудачная шутка. Поезд Интерсити чуть не переехал "ребенка"

Фото: пресс-служба Укрзалізниці

Вчера, 23 июля, машинист поезда Интерсити+ №731 Запорожье-Киев применил экстренное торможение вблизи станции Корыстивка, пытаясь предотвратить наезд на "ребенка". Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Инцидент произошел в 19:12. Оказалось, что на рельсах лежала большая плюшевая игрушка.

Из-за происшествия поезд задержался на четыре минуты, был оповещен дежурный городского отделения полиции Александрии.

"Железнодорожники напоминают, что они – тоже люди, а железная дорога – это зона повышенной опасности, а не место для игр и шуток", - сказано в сообщении Укрзалізниці.

22 июля сообщалось, что Укрзалізниця хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках до 3000 грн. Сейчас штраф – 111 грн.