"Оборотни в погонах": полицейских задержали на взятке $50 тысяч

Фото: военная прокуратура

commenthover

Схему вымогательства якобы организовал капитан полиции, его разыскивают

Реклама

Реклама

Вчера, 22 октября, в Киеве военная прокуратура задержала группу офицеров полиции во время получения $50 тысяч - как считает следствие, взятки. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По версии прокуратуры, организатором группы "оборотней в погонах" является оперуполномоченный по раскрытию преступлений в сфере легального оборота наркотиков, капитан полиции. Он потребовал деньги от гражданина якобы за то, что не будет добавлять в уже открытое против него дело новый эпизод.

Организатор, по версии следствия, привлек еще двоих офицеров из состава следственных групп, их и задержали при получении денег. Капитана полиции разыскивают.

5 октября детективы НАБУ разоблачили на взятке в размере $15 тысяч прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.