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15.01.2019, 10:14

ОБСЕ сообщила о 60 вагонах с углем недалеко от границы с РФ

ОБСЕ сообщила о 60 вагонах с углем недалеко от границы с РФ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что террористы на железнодорожной станции в Вознесеновке потребовали от наблюдателей покинуть этот район

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13 января, находясь на железнодорожной станции во временно оккупированной Вознесеновке, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, в последнем вагоне находились два боевика.

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"Спустя около 10 минут два члена вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили патруль СММ покинуть этот район", - уточнили в пресс-службе.

Команда миссии также видела более 60 грузовых вагонов, в том числе 12 цистерн для перевозки горючего (по оценке, все были пустыми).

27 ноября 2018 года ОБСЕ зафиксировала на железнодорожной станции Красная Могила временно оккупированной Вознесеновки более 100 некрытых грузовых вагонов.

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Теги: война в донбассе, обсе, вознесеновка, вагоны с углем
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