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16.05.2019, 09:11

ОБСЕ заявила о срыве гарантий безопасности в районе ДФС

ОБСЕ заявила о срыве гарантий безопасности в районе ДФС - Фото
Фото: twitter.com/osce_smm

Рядом с патрулем миссии прогремело несколько взрывов, пострадавших нет

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали обстрелы и взрывы рядом с патрулем возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Утром 15 мая патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 приблизительно в двух километрах к юго-востоку от Каменки (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и ориентировочно в 3,5 км к северо-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) для осуществления мониторинга ситуации с безопасностью", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что там также присутствовал военнослужащий Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации. Сотрудники пиротехнического подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находились на расстоянии около 50 метров к югу от местонахождения патруля СММ.

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"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности по соблюдению режима прекращения огня, в 08:25 члены патруля миссии, трое из которых стояли у автомобилей СММ, а двое находились внутри, услышали взрыв, по оценке, от выстрела из вооружения неустановленного типа в пределах 100–300 метров к западу от своей позиции", - отметили в пресс-службе.

Через несколько секунд, находясь в салоне автомобилей, команда миссии услышала еще два взрыва, по оценке, от выстрелов из вооружения неустановленного типа на том же расстоянии и в том же направлении.

Наблюдатели покинули этот район, заметив, что пиротехники также уехали. Никто из сотрудников миссии не пострадал, и имущество СММ не было повреждено.

8 июня 2018 года ОБСЕ зафиксировала взрывы и перестрелку в районе Донецкой фильтровальной станции, также укрепление позиций боевиков.

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Теги: ВСУ, донецкая фильтровальная станция, взрывы, обсе, пиротехники
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