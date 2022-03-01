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Обстрел центра Харькова: пострадали шесть человек, количество погибших уточняется – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 10:17
Обстрел центра Харькова: пострадали шесть человек, количество погибших уточняется – фото - Фото
Фото - ДСНС 1

В результате ракетного обстрела здания Харьковской ОГА пострадало как минимум шесть человек, среди них – один ребенок. Количество погибших уточняется. Об этом сообщила ГСЧС.

По информации ведомства, загорание на крыше оперного театра ликвидировано.

ОБНОВЛЕНО в 10.57. Руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковськой области Евгений Василенко сообщил, что здание городской госадминистрации частично разрушено, разрушена лестничная клетка.

Под завалами оказались люди, шесть человек уже освобождены. Около 20 человек ранены.

На месте работают восемь единиц пожарной и спасательной техники и около 80 человек. Спасатели  разбирают завалы, вытаскивают пострадавших и тела погибших.

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Обстрел центра Харькова: пострадали шесть человек, количество погибших уточняется – фото

Юрий Смирнов
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обстрел война ракетный удар Харьков
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