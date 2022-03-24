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Обучение на русском и проблемы с наличными. Ситуация в оккупированном Мелитополе

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 11:14
Обучение на русском и проблемы с наличными. Ситуация в оккупированном Мелитополе - Фото
Мэр Мелитополя Иван Федоров, фото - Мелитопольский горсовет

В оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском языке, а также не дают обеспечить город наличными. Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, продолжаются попытки открыть гуманитарный коридор в Мелитополь через запросы в официальные органы РФ. "В связи с оккупацией город стоит на пороге гуманитарной катастрофы", – отмечает мэр города.

Он также рассказал, что оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в Мелитополе и с нее выпускают ракеты по другим городам Украины.

Тем самым войска страны-агрессора подвергают жителей опасности, ведь эти ракетные установки будут уничтожаться, а значит, мирные жители Мелитополя являются живым щитом российских военных.

Вместе с тем, по сообщению Федорова, каждый день российские оккупанты запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей.

Часть команды Мелитопольского горсовета продолжает работать на территории Запорожской областной военной администрации и решает вопросы денежного обеспечения украинцев.

Так, Казначейская служба Мелитополя уже разблокировала платежи, благодаря чему в ближайшее время работники сферы образования получат зарплаты за март.

Также началась выплата 6500 грн некоторым категориям граждан по государственной программе "єПідтримка". Из-за нехватки наличных денег ведется работа над тем, чтобы в некоторых продуктовых магазинах можно было рассчитаться картой.

Валерия Давыдова
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война мелитополь Иван Федоров
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