Обучение на русском и проблемы с наличными. Ситуация в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском языке, а также не дают обеспечить город наличными. Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, продолжаются попытки открыть гуманитарный коридор в Мелитополь через запросы в официальные органы РФ. "В связи с оккупацией город стоит на пороге гуманитарной катастрофы", – отмечает мэр города.

Он также рассказал, что оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в Мелитополе и с нее выпускают ракеты по другим городам Украины.



Тем самым войска страны-агрессора подвергают жителей опасности, ведь эти ракетные установки будут уничтожаться, а значит, мирные жители Мелитополя являются живым щитом российских военных.

Вместе с тем, по сообщению Федорова, каждый день российские оккупанты запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей.

Часть команды Мелитопольского горсовета продолжает работать на территории Запорожской областной военной администрации и решает вопросы денежного обеспечения украинцев.



Так, Казначейская служба Мелитополя уже разблокировала платежи, благодаря чему в ближайшее время работники сферы образования получат зарплаты за март.

Также началась выплата 6500 грн некоторым категориям граждан по государственной программе "єПідтримка". Из-за нехватки наличных денег ведется работа над тем, чтобы в некоторых продуктовых магазинах можно было рассчитаться картой.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.