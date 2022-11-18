Одесская таможня изъяла самолет – фото

Одесская таможня сообщила в Facebook, что изъяла за нарушение условий ввоза самолет CESSNA 182R.

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По сообщению таможни, владелец самолета, гражданин Украины, перевозил его в Молдову в разобранном виде через КПП "Старокозачье-Тудора".

Самолет ввозился в страну на условиях транзита с обязательством вывезти его из Украины в сроки, которые были в итоге превышены на три месяца.

Самолет временно изъят, его владельцу грозит штраф в размере 170 000 грн.

3 августа Киевская таможня сообщила, что уничтожила 2500 единиц поддельной техники Apple.

Сергій Бережний

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