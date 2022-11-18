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Одесская таможня изъяла самолет – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 19:32
Одесская таможня изъяла самолет – фото - Фото
Фото - Facebook Одесская таможня

Одесская таможня сообщила в Facebook, что изъяла за нарушение условий ввоза самолет CESSNA 182R.

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По сообщению таможни, владелец самолета, гражданин Украины, перевозил его в Молдову в разобранном виде через КПП "Старокозачье-Тудора".

Самолет ввозился в страну на условиях транзита с обязательством вывезти его из Украины в сроки, которые были в итоге превышены на три месяца. 

Самолет временно изъят, его владельцу грозит штраф в размере 170 000 грн.

Фото – Facebook Одесская таможня

Фото – Facebook Одесская таможня
Сергій Бережний
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самолет одесская таможня Cessna
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