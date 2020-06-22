Одному из лидеров ОУН Коханивскому дали два года тюрьмы

Командира добровольческого движения в Организации Украинских Националистов Николая Коханивского приговорили в Шевченковском райсуде Киева к двум годам тюрьмы по делу о погромах в помещениях российских банков. Об этом сообщает hromadske.
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Осужденному назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год как "условный срок". Прокурор требовал для него три года.
Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения: представители истца не пришли на заседание.
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