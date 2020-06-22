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Одному из лидеров ОУН Коханивскому дали два года тюрьмы

Одному из лидеров ОУН Коханивскому дали два года тюрьмы - Фото
Николай Коханивський (фото — LIGA.net)
22.06.2020, 13:25

Лидер парамилитарного крыла ОУН пока не отправится в тюрьму из-за отсрочки

Командира добровольческого движения в Организации Украинских Националистов Николая Коханивского приговорили в Шевченковском райсуде Киева к двум годам тюрьмы по делу о погромах в помещениях российских банков. Об этом сообщает hromadske.

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Осужденному назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год как "условный срок". Прокурор требовал для него три года.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения: представители истца не пришли на заседание.

  • 20 февраля 2016-го в Киеве группа людей во главе с Коханивским забросала камнями здание Сбербанка России.
  • Позднее сделали то же самое с отделением Альфа-банка (также проникли внутрь).
  • Коханивского задержали (видео) в октябре 2017 года возле станции метро "Академгородок" в Киеве после конфликта со стрельбой с бывшим бойцом Правого сектора Русланом Качмалой.
  • Его отправили под круглосуточный домашний арест на фоне столкновений и погромов в суде, что вылилось еще в шесть подозрений активным участникам беспорядков.
  • В конце февраля 2018-го ему смягчили меру пресечения - ночной домашний арест.

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Евгений Пилипенко
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