Одному из лидеров ОУН Коханивскому дали два года тюрьмы

Николай Коханивський (фото — LIGA.net)

Командира добровольческого движения в Организации Украинских Националистов Николая Коханивского приговорили в Шевченковском райсуде Киева к двум годам тюрьмы по делу о погромах в помещениях российских банков. Об этом сообщает hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Осужденному назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год как "условный срок". Прокурор требовал для него три года.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения: представители истца не пришли на заседание.

20 февраля 2016-го в Киеве группа людей во главе с Коханивским забросала камнями здание Сбербанка России.

Позднее сделали то же самое с отделением Альфа-банка (также проникли внутрь).

Коханивского задержали (видео) в октябре 2017 года возле станции метро "Академгородок" в Киеве после конфликта со стрельбой с бывшим бойцом Правого сектора Русланом Качмалой.

Его отправили под круглосуточный домашний арест на фоне столкновений и погромов в суде, что вылилось еще в шесть подозрений активным участникам беспорядков.

В конце февраля 2018-го ему смягчили меру пресечения - ночной домашний арест.

Читайте также: Коханивский о человеке с гранатометом в городе: Хотели напугать полицию