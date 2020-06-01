Офис генпрокурора открыл производство об использовании детей в войне на Донбассе

Дети на оккупированной территории Донбасса (Фото: facebook.com/gp.gov.ua)

Офис генерального прокурора начал производство по многочисленным фактам привлечения несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых Россией, начиная с 2014 года, массово вербуют несовершеннолетних на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и привлекают их к участию в боевых действиях против украинских военных.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главку СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с четвертой статьей факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и Россией, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Сообщается, что настоящее время за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований осуждены 29 несовершеннолетних граждан Украины.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли 16-летнего подростка – ему выдали огнестрельное оружие и поручили охранять и патрулировать захваченного боевиками здание управления СБУ в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца.