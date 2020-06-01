Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Офис генпрокурора открыл производство об использовании детей в войне на Донбассе

Офис генпрокурора открыл производство об использовании детей в войне на Донбассе - Фото
Дети на оккупированной территории Донбасса (Фото: facebook.com/gp.gov.ua)
01.06.2020, 22:33

В Офисе генпрокурора начали производство по фактам привлечения несовершеннолетних к участию в войне на Донбассе

Офис генерального прокурора начал производство по многочисленным фактам привлечения несовершеннолетних к участию в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что главари незаконных вооруженных формирований, контролируемых Россией, начиная с 2014 года, массово вербуют несовершеннолетних на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и привлекают их к участию в боевых действиях против украинских военных.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главку СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с четвертой статьей факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и Россией, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Сообщается, что настоящее время за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований осуждены 29 несовершеннолетних граждан Украины.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли 16-летнего подростка – ему выдали огнестрельное оружие и поручили охранять и патрулировать захваченного боевиками здание управления СБУ в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
дети война на Донбассе Офис генпрокурора
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 