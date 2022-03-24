UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты хотят подавить протесты в Херсоне большим террором – The Times

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 07:15
Оккупанты хотят подавить протесты в Херсоне большим террором – The Times - Фото
Фото - Харьковская ОГА

Россия планирует похищение людей и насилие в рамках "большого террора" для прекращения протестов в Херсоне, пишет The Times со ссылкой на письмо ФСБ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишет газета, оккупанты планируют вывозить похищенных украинцев в РФ.

В письме, которое, как предполагают в The Times, было написано сотрудником российской Службы внутренней безопасности, говорилось, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с протестующими в украинском городе, где люди ежедневно выходят на улицы на протесты против оккупации.

В письме указано, что людей будут забирать из собственных домов даже ночью и что оккупанты готовы депортировать половину города.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 