Оккупанты хотят подавить протесты в Херсоне большим террором – The Times

Россия планирует похищение людей и насилие в рамках "большого террора" для прекращения протестов в Херсоне, пишет The Times со ссылкой на письмо ФСБ.

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Как пишет газета, оккупанты планируют вывозить похищенных украинцев в РФ.

В письме, которое, как предполагают в The Times, было написано сотрудником российской Службы внутренней безопасности, говорилось, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с протестующими в украинском городе, где люди ежедневно выходят на улицы на протесты против оккупации.

В письме указано, что людей будут забирать из собственных домов даже ночью и что оккупанты готовы депортировать половину города.

Валерия Давыдова

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