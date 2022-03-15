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Оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре: разрушена взлетно-посадочная полоса

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 12:02
Оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре: разрушена взлетно-посадочная полоса - Фото
Валентин Резниченко (фото - Facebook Резниченко)

Ночью оккупанты обстреляли аэропорт в Днепре, сообщает глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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По его словам, в результате двух ракетных ударов была разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал аэропорта.

"Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление", – заметил Резниченко.

Также оккупанты предприняли попытку прорваться в Криворожском районе, но ВСУ их остановили.

В итоге, по словам Резниченко, утро в области прошло спокойно, магазины и аптеки в регионе работают, есть запас лекарств и продовольствия. В области нет проблем с теплом, светом и водой.

Валерия Давыдова
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аэропорт днепр Резниченко
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