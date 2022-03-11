Оккупанты обстреляли интернат в Харьковской области: есть пострадавшие
11.03.2022, 11:07
Российские войска прямым попаданием попали в Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в соседний интернат успели эвакуировать 73 человека, но на момент удара в Оскольском интернате находились 330 человек. Из них малоподвижных – 50, передвигаются на колясках – 10.
Число пострадавших уточняется, добавил Синегубов.
- 10 марта городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что войска России уничтожили 400 многоэтажек в городе.
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