Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие
22.03.2022, 11:40
Фото - Сергей Гайдай
Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке. Об этом сообщает глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
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"Орки цинично уносят жизнь украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…" – написал он
Есть погибшие и раненые, их общее количество уточняется.
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