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Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 11:40
Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие - Фото
Фото - Сергей Гайдай

Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке. Об этом сообщает глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

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"Орки цинично уносят жизнь украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…" – написал он

Есть погибшие и раненые, их общее количество уточняется.

Валерия Давыдова
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обстрел война Северодонец
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