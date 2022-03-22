Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке, есть погибшие

Оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке. Об этом сообщает глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

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"Орки цинично уносят жизнь украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…" – написал он



Есть погибшие и раненые, их общее количество уточняется.

Валерия Давыдова

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