Оккупанты похитили шесть человек из горсовета в Буче, сообщает депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, среди похищенных работников был управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко.

"По требованию российских военных предъявить документ, удостоверяющий личность, оккупанты, ничего не объясняя, отобрали и выбросили паспорта, а людей скрутили и вывели из админпомещения, при этом стреляя из оружия", – рассказал Добрянский. Местонахождение похищенных людей в настоящее время неизвестно.

По уточненным данным Бучанского городского совета, в заложники были взяты как работники горсовета, так и волонтеры, которые помогали с эвакуацией. Полный список пленных такой:

1) Гапченко Дмитрий Александрович;

2) Черкасский Леонид Ефимович;

3) Цыган Николай Владимирович;

4) Ющенко Анатолий Викторович;

5) Уманец Владимир Александрович;

6) Матюк Сергей Александрович.



Горсовет обратился в Офис президента, Киевскую ОВА и облгосадминистрацию с просьбой помочь освободить людей.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.