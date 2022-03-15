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Оккупанты пытаются захватить Мариуполь, но несут большие потери: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 08:00
Оккупанты пытаются захватить Мариуполь, но несут большие потери: сводка Генштаба - Фото
Разбитая техника войск России (фото - Генштаб)
Оккупанты продолжают попытки захватить Мариуполь, но ВСУ успешно отражают атаки и наносят врагу существенные потери, сообщает Генштаб в свежей сводке. Общие потери врага на этом направлении составили около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

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В целом группировка оккупационных войск, задействованная в ведении наступательной операции, значительных успехов по всем направлениям выдвижения не имела. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и сосредотачивает силы на удержании занятых рубежей.

ВСУ, в свою очередь, наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. За сутки Воздушные силы ВСУ сбили четыре вертолета, один самолет и крылатую ракету врага.

Артиллерия и авиация ударили по военной технике и колоннам оккупантов, уничтожив 12 единиц автомобильной техники. Также потери понесли БТГр оккупантов из состава 336 отдельной бригады морской пехоты и 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как отмечает Генштаб, в Черноморской и Азовской операционных зонах нет признаков подготовки к проведению морской десантной операции.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты используют сеть учреждений здравоохранения для лечения раненого личного состава. Также захватчики продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

В то же время морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования.
Кроме того, в связи с неспособностью поддержать функционирование учреждений и организаций обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, оккупанты вынуждены приостановить мобилизацию рабочих коммунальной сферы.

Уже мобилизированных жителей ОРДЛО отправляют для восполнения потерь оккупантов на других территориях Украины.
Валерия Давыдова
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Россия Украина война генштаб
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