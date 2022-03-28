Оккупанты собирают паспортные данные украинцев для "референдумов" на юге Украины – Подоляк

На юге Украины оккупанты собирают паспортные данные граждан для попытки организации фиктивных "референдумов". Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, оккупанты собирают данные, раздавая населению небольшие суммы в валюте РФ.

"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – прокомментировал Подоляк.

Валерия Давыдова

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