Оккупанты собирают паспортные данные украинцев для "референдумов" на юге Украины – Подоляк
28.03.2022, 21:28
Михаил Подоляк, фото - пресс-служба ОП
На юге Украины оккупанты собирают паспортные данные граждан для попытки организации фиктивных "референдумов". Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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По словам Подоляка, оккупанты собирают данные, раздавая населению небольшие суммы в валюте РФ.
"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – прокомментировал Подоляк.
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