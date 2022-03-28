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Оккупанты собирают паспортные данные украинцев для "референдумов" на юге Украины – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 21:28
Оккупанты собирают паспортные данные украинцев для
Михаил Подоляк, фото - пресс-служба ОП

На юге Украины оккупанты собирают паспортные данные граждан для попытки организации фиктивных "референдумов". Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, оккупанты собирают данные, раздавая населению небольшие суммы в валюте РФ.

"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – прокомментировал Подоляк.

Валерия Давыдова
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война оккупация псевдореферендум
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