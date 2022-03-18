Оккупанты ударили по району Львовского аэропорта
18.03.2022, 08:36
Фото - Воздушные силы Украины
Оккупанты ударили ракетами по территории в районе Львовского аэропорта, сообщают Воздушные силы Украины.
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По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.
Две ракеты уничтожены зенитными ракетными войсками воздушного командования "Запад".
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