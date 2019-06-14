Оккупанты в Крыму освободили капитана украинского судна

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Так называемый Балаклавский районный суд в оккупированном Россией Севастополе признал капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого виновным в незаконном промысле рыбы и приговорил к выплате штрафа в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с тем, что украинец полгода провел в СИЗО, "суд" отменил выплату штрафа и освободил Новицкого.

"При этом суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России", - сказано в сообщении.

4 мая 2018 года во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.