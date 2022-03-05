Организатор "референдума" боевиков вернулся в Луганскую область и помогает оккупанту – ОГП

Прокуратура начала расследовать возможную госизмену Юрия Пронько, который, по версии следствия, организовывает сейчас работу оккупационных властей в Беловодске Луганской области. Об открытии дела сообщает Офис генпрокурора, а собеседник в правоохранительных органах назвал фамилию подозреваемого.

Следствие установило, что Пронько в 2014 году был одним из организаторов так называемого референдума боевиков в Луганской области, после чего сбежал в Россию.

В начале марта текущего года Пронько вернулся в Беловодск, который на данный момент временно оккупирован российскими военными.

Он заручился поддержкой военных РФ и организовывает работу органов оккупационных властей, призывая местных жителей и правоохранителей обеспечить полную поддержку оккупанту, добавляет прокуратура.

Пронько возглавлял Беловодскую РГА с 2012 по май 2014-го. В 2017-м стал членом оккупационных властей временно оккупированной территории Луганской области.

Юрий Смирнов

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