Организатору спецоперации в Княжичах дали новую должность

Герман Приступа (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года, когда погибли пятеро полицейских, назначили заместителем начальника полиции Киева, начальником криминальной полиции. Об этом говорится на сайте полиции столицы.

Ранее он возглавлял одно из районных управлений полиции Киева.

По информации собеседников Слідства.Инфо, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

Фото: slidstvo.info

"Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с бывшим начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду", - отмечается в сообщении.

4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители расстреляли друг друга по ошибке.

6 декабря и.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что после перестрелки в Княжичах от службы отстранены 25 полицейских.

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