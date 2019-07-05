Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 13:33

Организатору спецоперации в Княжичах дали новую должность

Организатору спецоперации в Княжичах дали новую должность - Фото
Герман Приступа (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Сообщение о назначении Германа Приступы опубликовали на сайте Нацполиции Киева

Германа Приступу, который был одним из руководителей спецоперации в селе Княжичи в ночь на 4 декабря 2016 года, когда погибли пятеро полицейских, назначили заместителем начальника полиции Киева, начальником криминальной полиции. Об этом говорится на сайте полиции столицы.

Ранее он возглавлял одно из районных управлений полиции Киева.

По информации собеседников Слідства.Инфо, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

Фото: slidstvo.info

"Также Приступа приезжал в Княжичи за день до перестрелки. Вместе с бывшим начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду", - отмечается в сообщении.

4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители расстреляли друг друга по ошибке.

6 декабря и.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что после перестрелки в Княжичах от службы отстранены 25 полицейских. 

Читайте также: КОРД приехал в Княжичи не на служебной машине - Луценко

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, назначение, княжичи, Герман Приступа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 