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Парад пленных в Донецке. Четырем боевикам грозит по 12 лет тюрьмы

Парад пленных в Донецке. Четырем боевикам грозит по 12 лет тюрьмы - Фото
Скриншот из видеозаписи боевиков
04.02.2020, 14:56

За участие в параде пленных украинцев, который провели в Донецке на День независимости в 2014 году, сепаратистам грозит длительный тюремный срок

Четырем боевикам террористической организации ДНР, которые принимали участие в акции публичного унижения пленных бойцов сил антитеррористической организации в 2014 году в Донецке, сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Все четверо - граждане Украины. Им грозит от восьми до 12 лет тюрьмы по ч. 1 ст. 438 УК.

Как отметили в ведомстве, проведение таких мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

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СПРАВКА. 24 августа 2014 года на центральной улице Донецка российские оккупанты и коллаборационисты провели около полусотни пленных бойцов сил АТО, часть из которых были ранены и/или избиты. Толпа по обе стороны дороги оскорбляла их, плевалась, забрасывала мусором, некоторые подбегали и били. Это также делали и боевики, конвоировавшие колонну.

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