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25.12.2018, 17:46

Пассажирский автобус по пути в Варшаву сгорел в Волынской области

Пассажирский автобус по пути в Варшаву сгорел в Волынской области - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Люди не пострадали

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Двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Киева в Варшаву ночью 25 декабря загорелся возле села Марьяновка Ковельского района Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, на момент возникновения пожара в салоне находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа). Люди самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

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Сообщается, что на место происшествия прибыли два автомобиля 4-й ГПРЧ ГСЧС в Волынской области и пожарный автомобиль МПО Радошин. Огонь потушили примерно за час.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сгорели внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.

11 декабря сообщалось, что в Киеве за сутки сгорели три автомобиля.

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Теги: пожар, автобус, ГСЧС, Волынская область
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